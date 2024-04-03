"ادرس في السعودية".. "جامعة الأميرة نورة" تفتح باب التقديم على برنامجين تعليميين

يُذكر أنَّ منصة "ادرس في السعودية" هي إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة التعليم عام 2022م، لاستقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في المملكة، حيث تتيح المنصة للطلبة من مختلف أنحاء العالم الاطلاع على الفرص التعليمية المتاحة في المملكة، وتهدف إلى تسهيل عملية تقديمهم على الجامعات السعودية، من خلالها توفيرها معلومات شاملة عن الجامعات السعودية، بما في ذلك البرامج الدراسية التي تقدّمها.