كقطعة من الألماس.. "فلكية جدة": نجمة الصباح تزيّن السماء غداً وتُشاهد بالعين المجردة

يُذكر أن كوكب الزهرة وبعد استطالته العظمى الصباحية وخلال ما سيتبقى من عام 2023م، سيُلاحظ أنه سيهبط ببطء نحو موقع شروق الشمس إلى أن يصل الاقتران العلوي بعد 225 يوماً مطلع يونيو 2024 مغادراً سماء الفجر عائداً إلى سماء المساء.