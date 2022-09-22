"قادة الكويت" يهنئون خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة

بدوره هنّأ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وأشادا بالإنجازات التنموية والحضارية التي حققتها المملكة على الأصعدة كافة، مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يُديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة كل الرقي والازدهار.