"قادة الكويت" يهنئون خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة

هنأ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.
وأكد الشيخ نواف الأحمد في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الكريمين، مستذكرًا مواقف المملكة الأصيلة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية؛ فضلًا عن مواقفها الأخوية الصادقة تجاه دولة الكويت.
وعبّر عن اعتزازه بما حققته المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون من إنجازات حضارية بارزة شملت مختلف المجالات، أسهمت في الارتقاء بمكانتها الرفيعة والمرموقة بين دول العالم.
وسأل أمير دولة الكويت، المولى تعالى أن يُديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة، وأن يحقق لها المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.
بدوره هنّأ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وأشادا بالإنجازات التنموية والحضارية التي حققتها المملكة على الأصعدة كافة، مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يُديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة كل الرقي والازدهار.