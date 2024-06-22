"الدمام والدهناء والصمان" تسجل أعلى درجة حرارة 49 مئوية.. و"السودة" الأدنى

وتوقّع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا، اليوم، بمشيئة الله تعالى؛ أن يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق: المدينة المنوّرة، والقصيم، والرياض، والشرقية، تمتدّ إلى الحدود الشمالية، خاصة الأجزاء الشرقية منها.