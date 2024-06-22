"الدمام والدهناء والصمان" تسجل أعلى درجة حرارة 49 مئوية.. و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم السبت.
وأوضح المركز أنّ الدمام والدهناء والصمان سجلت أعلى درجة حرارة 49 مئوية، فيما سجلت السودة أقل حرارة 17 درجة فقط.
وأضاف: أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة، اليوم، 48 مئوية في الأحساء وحفر الباطن، و47 درجة في ينبع ورفحاء والتنهات، و46 مئوية في المدينة المنورة والرياض وبريدة والخرج والمجمعة ووادي الدواسر والعلا.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ17 درجة، تليها أبها 18 درجة، والباحة 23 درجة، ونجران 26.
وتوقّع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا، اليوم، بمشيئة الله تعالى؛ أن يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق: المدينة المنوّرة، والقصيم، والرياض، والشرقية، تمتدّ إلى الحدود الشمالية، خاصة الأجزاء الشرقية منها.
وقال المركز: يستمرّ تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة نجران، كما لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطار رعديّة مصحوبة برياح على أجزاء من مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرّمة.