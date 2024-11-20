الأول عالمياً.. "السعودية للكهرباء" و"كاوست" تُطلقان مشروعاً بحثياً لاحتجاز الكربون في محطة توليد رابغ

ويهدف المشروع البحثي إلى تقليل الانبعاثات الناتجة من احتراق الوقود، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون، وأكاسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين، إضافة إلى الجزيئات الدقيقة، في خطوةٍ تُسهم في تحقيق مستهدفات الشركة السعودية للكهرباء في الاستدامة، والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.