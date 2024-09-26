صحة السعوديين وسعادتهم هدفها.. تعرف على المحاور الرئيسة لمؤسسة الرياض غير الربحية

يمكن ملاحظة اتساق هذه المحاور مع أهداف برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية ٢٠٣٠، الذي استطاع تهيئة واستحداث مجموعة من الخيارات المتنوعة في جميع القطاعات، وتعزيز مشاركة الفرد والمجتمع في الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية، والتمتع بحياة صحية مفعمة بالنشاط، وتطوير مناطق حضرية أكثر ملاءمة للعيش، وابتكار قطاعات واعدة ومشوقة جديدة، توفر الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وتُسهم في تنويع فرص العمل، وتحسين الحياة في جميع المدن السعودية.