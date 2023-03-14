أجواء جازان الممطرة تدفع العائلات والشباب للتنزه في المواقع السياحية

وفرحًا بتلك الأجواء تحوّلت شواطئ مدينة جازان ومركزا الشقيق والموسم والمتنزهات والحدائق العامة في محافظات المنطقة؛ إلى ملتقى للعائلات والمتنزهين لقضاء أوقات جميلة تمتدّ إلى ساعات الصباح الأولى، فضلًا عن تنزه البعض في الأودية التي تشهد هذه الأيام مسطحات خضراء طبيعية، وجريان المياه فيها والشلالات، يحرصون خلالها على إعداد وجبات الطعام المختلفة، وممارسة رياضة المشي، وغيرها من الهوايات المختلفة.