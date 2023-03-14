أجواء جازان الممطرة تدفع العائلات والشباب للتنزه في المواقع السياحية

شجعت الأجواء الممطرة التي شهدتها منطقة جازان ومحافظاتها خلال اليومين الماضيين، الكثير من العائلات والشباب من الأهالي وزوار المنطقة للخروج والتنزه في العديد من المواقع السياحية بالمنطقة.
وفرحًا بتلك الأجواء تحوّلت شواطئ مدينة جازان ومركزا الشقيق والموسم والمتنزهات والحدائق العامة في محافظات المنطقة؛ إلى ملتقى للعائلات والمتنزهين لقضاء أوقات جميلة تمتدّ إلى ساعات الصباح الأولى، فضلًا عن تنزه البعض في الأودية التي تشهد هذه الأيام مسطحات خضراء طبيعية، وجريان المياه فيها والشلالات، يحرصون خلالها على إعداد وجبات الطعام المختلفة، وممارسة رياضة المشي، وغيرها من الهوايات المختلفة.
وشهدت تلك المواقع العديدَ من الفعاليات والبرامج التي تناسب مختلف شرائح المجتمع، فيما أسهمت تلك الأجواء والفعاليات التي جرى إبرازها عبر ما ينشر من تغطيات إعلامية مختلفة في المنطقة، وإظهار مقوماتها السياحية والطبيعية والاقتصادية؛ إلى إقبال وجذب الكثير من السياح إلى المنطقة من دخل المملكة وخارجها.
عدسة "واس" رصدت فرحةَ الزوّار والأهالي من خلال القيام بجولة في بعض تلك المتنزهات.