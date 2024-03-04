"الفضلي" يُدشِّن أعمال المؤتمر الدولي الأول للعواصف الغبارية والرملية.. غدًا

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد المشرف على المراكز الإقليمية، الدكتور أيمن بن سالم غلام، إن المؤتمر يهدف إلى إيجاد فرص التعاون العلمي والدولي في مجال أبحاث العواصف الرملية والغبارية، وفي مجالات الرصد والنمذجة والأثر، إضافة إلى تبادُل الخبرات والتعاون في مجابهة العواصف الغبارية، وتقليل الآثار الناجمة عنها، وبحث مصادر الغبار.. كما يهدف لاستعراض آخر التقنيات والأبحاث في مجال العواصف الرملية والغبارية على المستوى الدولي، ومصادر تكوين هباء الغبار، وتفاعُل الغبار والمناخ، والتأثيرات الصحية واستراتيجيات التخفيف، والمراقبة والنمذجة التنبؤية، والتأثيرات على الاقتصاد والبنية التحتية، ونقل وترسيب الغبار.