المركز الوطني للسرطان: استخدام الكيماوي والعلاج بالخلايا التائية ساهم في شفاء 70% من مرضى سرطان الدم

حملة للكشف المبكر

وكشف عن توجه إطلاق حملة الكشف المبكر عن مرض السرطان بأنواعه في ديسمبر المقبل، خصوصا وان نسب الشفاء عالية مع الكشف المبكر للمرض، مؤكدا، ان الصورة باتت أفضل من السابق، فيما يتعلق بتقبل الكشف المبكر، لافتا إلى ان الكشف المبكر لا يجد قبولا حتى في الدول المتقدمة، فهناك 50% من السكان في بريطانيا واستراليا يرفضون الكشف المبكر، مشيراً الى قرب افتتاح مركز البروتون في الرياض خلال ستة اسابيع، حيث تبلغ التكلفة الاجمالية للمركز مليار ريال، فيما بدأت رحلة العلاج بالبروتون منذ 2012، مضيفا، أن العلاج بالبروتون مرتفع للغاية، حيث تبلغ تكلفة الجلسة الواحدة 600 ألف ريال في الولايات المتحدة، مؤكدا، أن وزارة الصحة تتحمل تكاليف العلاج بالبروتون، وتبلغ التكلفة نحو 200 ألف ريال للحالة الواحدة، مضيفا، أن مشكلة العلاج بالأشعة التقليدية لسرطان الدماغ قد يؤدي الى التأثير على المريض، وسيكون العلاج بالبروتون متاحا في السنة المقبلة.