إجراء قسطرة قلبية.. "صحة جدة" تنقذ ستينيًا أثناء الحالة المطرية

وأوضحت "صحة جدة" أن اللجنة بالتزامن مع تحذيرات المركز الوطني للأرصاد للتوقعات المناخية على المحافظة بدأت بالعمل على سرعة إخلاء المريض من خلال تحرك سيارة الإسعاف بالحالة قبل نصف ساعة فقط من هطول الأمطار على محافظة الليث، مما كان سيصعب من عملية نقل الحالة في الوقت المحدد، وكان لاستجابة الجهات ذات العلاقة دور مهم في سرعة نقل الحالة ووصولها إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة في وقت قياسي، وتم إجراء قسطرة قلبية للمريض وهو بحالة صحية جيدة.