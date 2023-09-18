"التخصصي" يحقّق 98% باستطلاع "كلاس" العالمي للرضا حول ممارسات السجل الصحي الإلكتروني

ويهدف الاستطلاع إلى تقديم بيانات ورؤى لتكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية، تعتمد على المسوحات المعيارية وبحث الممارسات وأثرها في جودة الرعاية الصحية، بالشراكة مع منظمات الرعاية الصحية، حيث جمع تعليقات ما يزيد على 240 ألف طبيب من جميع القارات حول تجربة السجلات الصحية الإلكترونية؛ بهدف تحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ، يمكن للمؤسسات استخدامها لإحداث تقدم ملموس على صعيد الممارسات والأثر، مما يسهم في تحسين تجربة المريض.