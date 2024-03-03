معلمة من نجران تحصد جائزة الملهمين العرب بالإمارات

من جانبها، قالت المعلمة نورة آل سرور: إن الجائرة تستهدف شعوب الدول العربية في الداخل والخارج، موضحةً أنها بعد تلقيها دعوة للمشاركة في جائزة "التميز والإبداع" أحد أفرع "ملهمون"، وبعد الاطلاع على سياسة الجائزة والمعايير والحوكمة، وجدت أنها قوية ومشجعة ويتحتم عليها المشاركة بها.