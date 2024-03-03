معلمة من نجران تحصد جائزة الملهمين العرب بالإمارات

حصلت المعلمة نورة بنت هادي آل سرور من إدارة التعليم بمنطقة نجران، على جائزة الملهمين العرب 2024م، في المستوى الأول.
جاء ذلك برعاية الشيخ محمد بن سرور الشرقي، خلال انعقاد المؤتمر العربي الخامس لمنظمة "صناع الحكمة للتنمية المستدامة والحوكمة"، تحت شعار: "الإبداع العربي والريادة.. التحديات والتحولات"، بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث تم تكريم الفائزين وتحفيزهم للمزيد من العطاء وخدمة الأوطان.
من جانبها، قالت المعلمة نورة آل سرور: إن الجائرة تستهدف شعوب الدول العربية في الداخل والخارج، موضحةً أنها بعد تلقيها دعوة للمشاركة في جائزة "التميز والإبداع" أحد أفرع "ملهمون"، وبعد الاطلاع على سياسة الجائزة والمعايير والحوكمة، وجدت أنها قوية ومشجعة ويتحتم عليها المشاركة بها.
وأضافت: تم الانضمام للمنافسة والإعداد لها؛ لأني هنا لا أمثّل نفسي فقط.. بل أمثل وطني قبل كل شيء، ثم القطاع الذي أنتمي له "وزارة التعليم".
وتابعت "آل سرور": بفضل الله، تم إعلان فوزي بجائزة الملهمون العرب 2024، لتعزيز مفاهيم الابتكار والأفكار الريادية والإبداعية، والتي تقدم حلولاً فعالة لتحسين صورة المؤسسات المجتمعية بشكلٍ عام.