"النغيثر": "جائزة التراث" أنصفت جهودي البحثية بعد رحلة شاقة استمرت عقدين

وأوضح النغيثر أن اهتمامه بالتراث وتتبعه للنقوش بدأ مبكرًا أثناء جولاته مع والده وإخوته، وعزم أن يسير على درب عائلته؛ ولذلك لم يفارق الكتب المتعلقة بالآثار، وصار يجمع كل ما يقع عليه نظره في هذا الجانب، حتى كوّن مكتبة ثرية حَفّزته للمشاركة لاحقًا في أبحاث علمية في مؤتمرات دولية، كما قادته أيضًا إلى التأليف والبحث عن المواقع الأثرية، ومحاولة اكتشافها.