"العقار": توثيق 6.5 مليون عقد إيجاري حتى نهاية النصف الأول من 2023م

وأكّدت الهيئة أنّ العقود الإيجارية السكنية التي تمّ توثيقها خلال النصف الأول من 2023م فاقت المليون عقد بزيادة شكّلت نسبتها أكثر من 31%، حيث كانت العقود الإيجارية السكنية خلال الفترة نفسها من عام 2022م ما يقارب 750 ألفاً، بينما بلغت نسبة الزيادة في العقود الإيجارية التجارية 8% خلال النصف الأول من 2023م، وذلك بتوثيق 252 ألفاً، بينما كانت العقود التجارية الموثّقة في النصف الأول لعام 2022م، نحو 232 ألف عقد تجاري.