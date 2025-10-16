وزير الإعلام يستقبل رئيس صحيفة "الشعب" الصينية بمناسبة افتتاح مكتبها الإقليمي في الرياض

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإعلامية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، وبحث أوجه التعاون في مجالات الإعلام الرقمي، وتبادل المحتوى الإخباري، والتدريب المهني، والإنتاج المشترك، إلى جانب مناقشة فرص التكامل بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق.