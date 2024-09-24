بقيمة تقارب 6 مليارات ريال.. أمانة الرياض توقّع 5 عقود لتأهيل ورفع جودة الطرق

وقّعت أمانة الرياض 5 عقود لتأهيل ورفع جودة الطرق؛ تغطي نطاقات شمال، جنوب، وسط، شرق، غرب مدينة الرياض، تمثل أربعة أضعاف العقود الحالية.
جاء ذلك تحقيقًا لمستهدفات تحسين جودة البنى التحتية، رفع مؤشر جودة الطرق الرياض عالميًا، تعزيز التنقل الآمن لسكانها وزوارها.
وتبلغ مساحة المشروع 83 مليون متر مربع، وتصل القيمة إلى ما يقارب 6 مليارات ريال.
وتظهر أهمية العقود في كون الأعمال موحدة لعمل الجهات ذات العلاقة، بالتعاون مع مركز مشاريع البنية التحتية، وضمان استدامة المشاريع المنفذة.
وتسعى أمانة منطقة الرياض إلى تعزيز مستوى سلامة الطرق وتجربة التنقل الآمن في العاصمة، من خلال إعادة تأهيلها ورفع جودتها.