بقيمة تقارب 6 مليارات ريال.. أمانة الرياض توقّع 5 عقود لتأهيل ورفع جودة الطرق

بقيمة تقارب 6 مليار ريال، مساحة تبلغ 83 مليون م2.🛣️



وقعت أمانة الرياض خمس عقود لتأهيل ورفع جودة الطرق؛ تغطي نطاقات شمال، جنوب، وسط، شرق، غرب مدينة الرياض، تمثل أربع أضعاف العقود الحالية؛ تحقيقًا لمستهدفات تحسين جودة البنى التحتية، رفع مؤشر جودة الطرق #الرياض عالميًا، تعزيز… pic.twitter.com/kBZSGHrpYm