تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني فبراير 2023م

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة، خلال يومي الاثنين والثلاثاء بتاريخ 20 - 21 فبراير 2023م، في مدينة الرياض.