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تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني فبراير 2023م

بمشاركة العديد من قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية
خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز
خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز
واس
واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة، خلال يومي الاثنين والثلاثاء بتاريخ 20 - 21 فبراير 2023م، في مدينة الرياض.

ويشهد المنتدى، مشاركة العديد من قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني والخبراء والمهتمين بهذا المجال؛ لمناقشة مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم.

خادم الحرمين الشريفين
سلمان بن عبدالعزيز
منتدى الرياض الدولي

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