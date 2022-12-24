القيادة تهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.