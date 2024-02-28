"المالكي": "حماس" تدرك ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط يتعاون معها العالم

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم "الأربعاء": "إن حركة حماس تدرك ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في الأراضي الفلسطينية بدلًا من ائتلاف يضمّها".
وأضاف "المالكي" خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "أعتقد أن حماس تفهم ذلك، وأعتقد أنها تؤيد فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط اليوم مرتكزة على خبراء يمكنهم نقل البلاد برمّتها إلى مرحلة انتقالية"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
ولفت إلى أن الوقت لم يحن بعد لتشكيل حكومة تكون "حماس" جزءًا منها؛ لأنه ستتم مقاطعتها.
وقال "المالكي": "نريد أن نكون مقبولين وأن ننخرط بالكامل مع المجتمع الدولي، نريد مساهمته ومساعدته حتى نتمكن، قبل كل شيء، من تقديم الخدمات الضرورية لشعبنا، خدمات طوارئ".
وأضاف: "وبعد ذلك نريد التحدث عن طريقة إعادة إعمار غزة بعد هذا الدمار الهائل. إنها الأولوية. وفي وقت لاحق، عندما يصبح الوضع مناسبًا، يمكننا النظر" في خيار تشكيل حكومة ائتلافية.
وأشار إلى أنه بمجرد أن يستقرّ الوضع قد يكون بإمكاننا التفكير في الانتخابات، التي ستحدد شكل الحكومة التي ستحكم لاحقًا دولة فلسطين.
وأوضح أنه قبل أي شيء، يجب معرفة كيف ننقذ الوضع وحياة الفلسطينيين الأبرياء؟ وكيف نوقف هذه الحرب العبثية ونحمي الشعب الفلسطيني؟.
وبيّن "المالكي" أنه من المهمّ توفير حماية لمنع عمليات نزوح إضافية، ومن المهمّ التعاون مع المجتمع الدولي وإشراك الدول القادرة على تقديم دعم سياسي ومالي.