"المالكي": "حماس" تدرك ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط يتعاون معها العالم

وأضاف: "وبعد ذلك نريد التحدث عن طريقة إعادة إعمار غزة بعد هذا الدمار الهائل. إنها الأولوية. وفي وقت لاحق، عندما يصبح الوضع مناسبًا، يمكننا النظر" في خيار تشكيل حكومة ائتلافية.