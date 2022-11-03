"إرادة الرياض": هناك انتشار في تعاطي "الشبو".. ورصدنا انخفاضاً في الأفيونات العام الماضي

ومن جهته، قال استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان بالمجمع الدكتور فيصل بن محمد الزكري إن المجمع شهد انخفاضاً في عدد الحالات التي استقبلها نتيجة تعاطي الأفيونات خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله، وكشف أنه تم إدراج أدوية بديلة لعلاج إدمان الأفيونات في دليل وزارة الصحة، مبيناً أنه سيتم بدء استخدامها العام المقبل بعد وضع البروتوكولات الخاصة بها.