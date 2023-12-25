اكتمال زراعة مليون شجرة برية في روضة الخفس بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

ويأتي مشروع زراعة مليون شجرة في المحمية ضمن الاتفاقية الموقّعة بين الهيئة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي في مايو 2022، على هامش المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، واشتمل المشروع على زراعة عدد من الأنواع النباتية المحلية من بينها الطلح والسدر والسلم والأثل، فيما بدأت أعمال المرحلة الأولى بزراعة 500 ألف شجرة في روضتي الخفس الشمالية والجنوبية في أغسطس 2022، واكتمل النصف المتبقي منها خلال العام الجاري 2023.