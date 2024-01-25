"التعاونية للتأمين" تطلق دورة "لوما" الثانية لرفع كفاءة المتخصصين في قطاع التأمين

أعلنت "شركة التعاونية للتأمين" عن إطلاقها الدورة التدريبية الثانية بالتعاون مع المنظمة الدولية "LOMA" في مجال التأمين على الحياة والصحة، التي تستمر من 21 إلى 25 يناير الجاري؛ وتهدف إلى رفع كفاءة ومهارات المحترفين في هذا القطاع الحيوي في المملكة العربية السعودية.
ويأتي تنفيذ الدورة التدريبية لتأكيد التزام الشركة بتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج رؤية السعودية 2030- المعنية بتطوير رأس المال البشري عمومًا، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لعملاء التأمين على وجه الخصوص، فضلًا عن تدريب الموظفين على مبادئ التأمين وتحسين ممارساتهم الفنية، من خلال الحصول على شهادة "FLMI" المعترف بها دوليًّا.
وتتضمن الدورة عشرة برامج تدريبية وتطويرية شاملة تستمر لمدة تتراوح بين 15 إلى 18 شهرًا، وستغطي مجموعة متنوعة من المواضيع التقنية والتصنيفات المهنية في مجال التأمين، كما تحتوي الدورة التدريبية على مجموعة من الخدمات، منها: تقديم المواد الدراسية، ومادة الامتحان المعتمدة من "LOMA"، كما تشمل توفير الشهادات والنسخ الرسمية للمشاركين بنهاية الدورة، مع توفير الوصول إلى منصة افتراضية خاصة تتميز بالدعم الفني المستمر.
يُذكر أن "LOMA" تنظم دوراتها دوريًّا كل ثلاثة أشهر تقريبًا، وأُقيمت الدورة الأولى في سبتمبر الماضي، كما تُعد من المنظمات الدولية المعنية بتطوير صناعة التأمين على الحياة و الصحة والخدمات المالية، من خلال تمكين أعضائها بالمعرفة والرؤى والاتصالات والحلول، فيما تُسهم دوراتها وبرامجها التدريبية المنتشرة في مختلف دول العالم في بناء فرق عمل متخصصة في هذا المجال، الذي يُعد أحد أهم القطاعات الواعدة في الأسواق العالمية.