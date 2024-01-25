"التعاونية للتأمين" تطلق دورة "لوما" الثانية لرفع كفاءة المتخصصين في قطاع التأمين

يُذكر أن "LOMA" تنظم دوراتها دوريًّا كل ثلاثة أشهر تقريبًا، وأُقيمت الدورة الأولى في سبتمبر الماضي، كما تُعد من المنظمات الدولية المعنية بتطوير صناعة التأمين على الحياة و الصحة والخدمات المالية، من خلال تمكين أعضائها بالمعرفة والرؤى والاتصالات والحلول، فيما تُسهم دوراتها وبرامجها التدريبية المنتشرة في مختلف دول العالم في بناء فرق عمل متخصصة في هذا المجال، الذي يُعد أحد أهم القطاعات الواعدة في الأسواق العالمية.