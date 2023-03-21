في مؤتمر صحفي.. "الداخلية" تعلن جاهزيتها لتطبيق خطط موسم العمرة هذا العام

وأشار الفريق البسامي إلى أنه تم تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي وباب الملك فهد وباب العمرة وباب الملك عبدالعزيز وباب السلام ومدخل المروة، للمعتمرين، وسيكون مصلّى الركعتين خلف المقام، وإذا كانت هناك كثافات عالية سيتم توجيه الحشود إلى الدور الأرضي بين المروة وباب الملك عبدالله، منوهًا إلى أن الدور الأول والتوسعة السعودية الثالثة والساحات الخارجية مخصّصة للمصلّين، مشددًا على أنه سيتم التعامل بحزم مع مرتكبي الظواهر السلبية، ومنها التسول؛ حيث سيطبق النظام عليهم بصرامة.