"البديوي" يشيد بدور سفارات مجلس التعاون في المملكة المتحدة في توحيد الجهود والرؤى الخليجية

وجرى خلال اللقاء، مناقشة عددٍ من الموضوعات وآخر التطورات والقضايا على الساحتَيْن الإقليمية والدولية، إلى جانب استعراض جهود السفارات الخليجية في مدينة لندن، وتبادل وجهات النظر بهدف توحيد وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وإسهام الأمانة العامة لمجلس التعاون في هذا الشأن.