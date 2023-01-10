“ولي العهد الأكثر تأثيرًا”.. شخصية قوية وطموحة.. ونتيجة غير مستغربة

وأضاف أن "فوز ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز غير مستغرب، حيث إن سموه قال وفعل، ووعد فأوفى، وخطّط وأنجز"، مضيفًا: "لن نشيخ وفينا ولي العهد الأمير كما علّم الشباب ‏كيف يفكر في مستقبل"، مشيرًا إلى فوز ولي العهد بالعديد من الألقاب من خلال مجلات متخصصة عالمية وعربية وإسلامية ودولية.