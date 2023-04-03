عن تعيين المعلمين الجُدد.. "الخالدي": قرار يحل أهم مشكلة تعاني منها الإدارات التعليمية

ويضيف "الخالدي" قائلاً: "كما أن الإجراء يؤكد متابعة المسؤولين وانشغالهم في توليد الأفكار والحلول العملية لما تواجهه المدارس من الصعوبات وتذليلها وتوفير البدائل الممكنة وهو جهد يُذكر ويُشكر، كما أن هذا القرار يكتسب أهمية كبيرة وهو يأتي لتزامنه مع صدور اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية بالتعاون بين وزارتي التعليم والموارد البشرية التي حوت الآليات الإدارية لتوظيف المعلمين ومهامهم بدءاً من تعيين المعلم حتى اليوم الذي يُحال فيه إلى التقاعد، مما لا يترك مجالاً للاجتهادات التي قد تكون خاطئة أحياناً، ويضمن المساواة في تطبيق الإجراءات على جميع منسوبي المهنة، خاصة فيما يتعلق بالشروط التي يجب توافرها في المرشحين للوظيفة، سواء من حيث المعايير المهنية أو الشهادات العلمية أو السمات الشخصية، واستبعاد الحالات التي حددها النظام ممن لا يجوز ترشيحهم لعدم توافر الشروط وكذلك أن يخضع مَن يرشّح للعمل معلماً لفترة تجربة تمتد إلى سنتين يعطى خلالها الفرصة ليثبت جدارته أو يتم إنهاء خدمته من التعليم".