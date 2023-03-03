شاهد.. القصبي يفتتح "موسم ملح القصب" ويتجول في أركانه بالقرية التراثية

رعى وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد عبدالله القصبي، فعاليات موسم "ملح القصب"، المقام في القرية التراثية بالقصب، والذي يعدّ الأول من نوعه في المملكة بالمجال الصناعي.
حضر الافتتاح نائب وزير البيئة والزراعة والمياه المهندس منصور المشيطي، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، محافظ شقراء عادل عبدالله البواردي، رئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، الدكتور عبدالرحمن الخريف، وكيل أمين منطقة الرياض للبلديات، المهندس عبدالإله المشعل، الوكيل المساعد لشؤون بلديات المنطقة، والمهندس طارق القصبي، ورئيس مركز القصب سعد القاسم.
وتجول "القصبي" والوفد المرافق له في القرية التراثية واطلع على أركان المهرجان، واستمع إلى شرح وافٍ من قبل المشرفين على تنظيم برامج وفعاليات الموسم، التي نظمت بشكل مميز داخل القرية التراثية.
وتفاعل وزير التجارة مع أصحاب المعارض، وتبادل معهم الأحاديث حول أهم المعلومات عن منتجاتهم، وأبدى إعجابه بالإقبال الكبير والتنوع في أجنحة المهرجان وتفعيل القرية التراثية من قبل شباب وشابات المنطقة.
وقام "القصبي" والوفد المرافق له بزيارة إلى خيمة جامعة شقراء التي اشتملت على عدة أركان، حيث كان في استقبالهم رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن عبدالله السيف ووكلاء الجامعة وعدد من الأساتذة.
واستمع إلى شرح مفصل من طلاب وطالبات الجامعة عن محتويات الأركان التي تشارك بها الجامعة ضمن أنشطتها التي تستهدف المجتمع المحلي وتساهم في التنمية المجتمعية في نطاق الجامعة الجغرافي.
وحضر الوزير توقيع جامعة شقراء اتفاقية تعاون مع بلدية القصب لإجراء الدراسات العلمية والبحثية حول مملحة القصب، بحضور وكيل أمين منطقة الرياض للبلديات الدكتور عبدالرحمن الخريف.
يذكر أن موسم القصب سيستمر ١٠ أيام، وسيكون حافلًا بعدد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية والترفيهية، في مقدمتها جناح "ملح القصب"، وهو الجناح الرئيس في الموسم، يتضمن تاريخ المنطقة والعلاقة الوطيدة بالملح لمدة تجاوزت ثلاثة قرون، كما سيكون هناك مملحة نموذجية لشرح استخراج الملح وتفاصيله، إضافة إلى متاجر أهالي القصب لعرض منتجاتهم المرتبطة بالملح وغيرها.
ويشتمل الموسم على عدد من الفعاليات الترفيهية، مثل (الطيران اللاسلكي، والرماية من على ظهر الخيل، والتقاط الأوتاد، والسيارات الكلاسيكية)؛ وستكون هناك منطقة الفن السريالي لمزيد من التنويع للزائرين.