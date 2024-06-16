بنسبة نجاح 99%.. إجمالي المكالمات في مكة والمشاعر خلال يوم عرفة 42.2 مليون مكالمة

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اليوم عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم التاسع من ذي الحجة 1445هــ، حيث بلغ إجمالي عدد المكالمات 42.2 مليون مكالمة؛ منها 36.3 مليون مكالمة محلية، و5.9 مليون مكالمة دولية، بنسبة نجاح تجاوزت 99%.