"الماهر بالقرآن" برنامج لتصحيح تلاوة المشاهدين على قناة "أهل القرآن"

ينطلق برنامج "الماهر بالقرآن" على قناة "أهل القرآن" مساء اليوم الأحد، من إعداد وتقديم الدكتور مصطفى سمير المتخصص والمجاز بالقراءات العشر؛ حيث يهدف البرنامج إلى إكساب المشاهدين الفرصة للقراءة الصحيحة لكتاب الله وبشكل ميسر.