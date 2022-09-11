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"الماهر بالقرآن" برنامج لتصحيح تلاوة المشاهدين على قناة "أهل القرآن"

يهدف إلى إكساب المشاهدين الفرصة للقراءة الصحيحة لكتاب الله بشكل ميسر
"الماهر بالقرآن" برنامج لتصحيح تلاوة المشاهدين على قناة "أهل القرآن"
سبق
سبق

ينطلق برنامج "الماهر بالقرآن" على قناة "أهل القرآن" مساء اليوم الأحد، من إعداد وتقديم الدكتور مصطفى سمير المتخصص والمجاز بالقراءات العشر؛ حيث يهدف البرنامج إلى إكساب المشاهدين الفرصة للقراءة الصحيحة لكتاب الله وبشكل ميسر.

وسيركز البرنامج على شرح تجويد الآيات والاستماع لمشاركات المشاهدين وتصحيحها على الهواء مباشرة لكل الشرائح والأعمار، كما يمكن استقبال مشاركات المشاهدين وتقييمها.

وتعد قناة "أهل القرآن" الفضائية من القنوات المهتمة بتعليم ونشر كتاب الله وتغطية المسابقات القرآنية داخل وخارج المملكة، كما أنها تُنَوع في برامجها لتُخاطب مختلف شرائح الجمهور لتُقدم ما يفيد ويثري المشاهد.

الماهر بالقرآن
قناة أهل القران

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