المجلس الصحي: 24% تقريبًا من البالغين في المملكة مصابون بـ"القولون العصبي"

أوضح المجلس الصحي السعودي أنه لتجنب أعراض القولون العصبي يجب الحرص على زيارة الطبيب لمعرفة مهيجاته.
وقال المجلس: 24% تقريبًا من البالغين في المملكة مصابون بمتلازمة القولون العصبي.
وبحسب وزارة الصحة السعودية؛ فإن متلازمة القولون العصبي هي حالة صحية مزمنة وشائعة تصيب الأمعاء الغليظة (القولون)، وتسبب تقلصات وانتفاخًا في البطن، بالإضافة إلى تغير في نمط حركة التجويف المعوي، يمكن أن يؤثر على أي شخص في أي عمر، كما تختلف أعراضها بين المصابين بها، وتصنف ضمن اضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية؛ لأنها تسبب هذا الخلل في نمط حركة التجويف المعوي دون سبب أو أثر واضح لوجودها.
وذكرت الوزارة أنه حتى الآن لا يوجد سبب واضح للإصابة به، ولكن يُعتقد أن سببه اجتماع عدة عوامل معًا، منها: خلل بين الإشارات العصبية في الجهاز الهضمي والدماغ، مشاكل في حركة الجهاز الهضمي، فرط نمو البكتيريا المعوية الدقيقة؛ بحيث تكون هناك زيادة في العدد، أو تغيير في نوع البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، بعد الإصابة بعدوى شديدة (مثل: السالمونيلا أو الفيروسات)، الوراثةـ حساسية الطعام، بعض المشاكل النفسية مثل: الاكتئاب، والقلق وغيرهم.
وأشارت "الصحة" إلى أن عوامل الخطورة تشمل العمر والتاريخ العائلي، كما أن نسبة الإصابة عند النساء أكثر بمرتين من الرجال، إضافة إلى المشاكل النفسية مثل: القلق، والاكتئاب، والعنف الأسري، وبعض اضطرابات الشخصية كالانفصام واضطراب ثنائي القطب.