المجلس الصحي: 24% تقريبًا من البالغين في المملكة مصابون بـ"القولون العصبي"

وذكرت الوزارة أنه حتى الآن لا يوجد سبب واضح للإصابة به، ولكن يُعتقد أن سببه اجتماع عدة عوامل معًا، منها: خلل بين الإشارات العصبية في الجهاز الهضمي والدماغ، مشاكل في حركة الجهاز الهضمي، فرط نمو البكتيريا المعوية الدقيقة؛ بحيث تكون هناك زيادة في العدد، أو تغيير في نوع البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، بعد الإصابة بعدوى شديدة (مثل: السالمونيلا أو الفيروسات)، الوراثةـ حساسية الطعام، بعض المشاكل النفسية مثل: الاكتئاب، والقلق وغيرهم.