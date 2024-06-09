"وزن خفيف وإطار متين".. 4 خصائص احرص عليها عند "اختيار المظلة الشمسية"

أكّدت وزارة الصحة، ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أنه من الأفضل عند اختيار المظلة الشمسية أن تكون مصنوعة من مواد مصمّمة خصيصاً للحماية من الشمس.
وأوضحت المديرية، عبر إنفوجراف معلوماتي بحسابها على منصة "إكس"، أن درجة الحماية تعتمد على نوع المظلة وجودة المواد المستخدمة فيها؛ لذا يُفضل عند اختيار المظلة أن تكون مصنوعة من مواد مصمّمة خصيصاً للحماية من الشمس، مثل البوليستر أو النايلون.
وأضافت: يُفضل أن تكون "جوانبها مفتوحة تسمح بتدوير الهواء، وذات وزن خفيف وإطار متين، وأن تتميّز بكثافة النسيج لمنع مرور أشعة الشمس من خلالها، ومصنوعة من مواد مصمّمة خصيصاً للحماية من الشمس، مثل البوليستر أو النايلون".