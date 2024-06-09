"وزن خفيف وإطار متين".. 4 خصائص احرص عليها عند "اختيار المظلة الشمسية"

وأوضحت المديرية، عبر إنفوجراف معلوماتي بحسابها على منصة "إكس"، أن درجة الحماية تعتمد على نوع المظلة وجودة المواد المستخدمة فيها؛ لذا يُفضل عند اختيار المظلة أن تكون مصنوعة من مواد مصمّمة خصيصاً للحماية من الشمس، مثل البوليستر أو النايلون.