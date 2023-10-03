عن "مسار الأثر".. "الصحة" تنال جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني

وتُعَد الجائزة محركًا فاعلًا للتميز والابتكار في تنمية القدرات البشرية، عبر مساهمتها في تعزيز التعليم والتدريب بالنمط الإلكتروني، ودعمها لتوجهات المملكة في ريادة الابتكار عالميًّا، وتعظيم دورها الفاعل في البحث والتطوير؛ للمساهمة في تحقيق مكانة مرموقة عالميًّا، وتدعم الإنجازات السابقة المتحققة في مجال الابتكار من خلال التعليم والتدريب الإلكتروني وفق رؤية المملكة 2030، وتستهدف الجائزة في نسختها الأولى الجهات كل التي تنطبق عليها الشروط والمعايير الخاصة بكل مسار، من القطاع الحكومي، والخاص، والقطاع غير الربحي.