أمين العاصمة المقدسة يلتقي رواد الأعمال لبحث مستقبل الاستثمار وتعزيز بيئة العمل

وتناول اللقاء آفاق الاستثمار في مكة المكرمة في ظل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، إضافة إلى ما تتمتع به المنطقة من مقومات وإمكانات في شتى المجالات، وأهمية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث هدف اللقاء إلى تعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وأمانة العاصمة المقدسة، وكذلك تسليط الضوء على أهم ركائز دعم الشباب السعودي لبناء مستقبل واعد في قطاع الأعمال، وبناء شراكة حقيقية بين رواد الأعمال في مكة المكرمة والمؤسسات الداعمة لقطاع الأعمال.