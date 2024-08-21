أمين العاصمة المقدسة يلتقي رواد الأعمال لبحث مستقبل الاستثمار وتعزيز بيئة العمل

التقى أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود، اليوم، عددًا من رواد الأعمال والمستثمرين بالعاصمة المقدسة، لمناقشة مستقبل الاستثمار وتحفيز بيئة العمل وعرض الفرص الاستثمارية النوعية والمستدامة المتاحة في قطاع الخدمات البلدية المتنوعة بمكة المكرمة، وذلك بمقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة.
وتناول اللقاء آفاق الاستثمار في مكة المكرمة في ظل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، إضافة إلى ما تتمتع به المنطقة من مقومات وإمكانات في شتى المجالات، وأهمية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث هدف اللقاء إلى تعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وأمانة العاصمة المقدسة، وكذلك تسليط الضوء على أهم ركائز دعم الشباب السعودي لبناء مستقبل واعد في قطاع الأعمال، وبناء شراكة حقيقية بين رواد الأعمال في مكة المكرمة والمؤسسات الداعمة لقطاع الأعمال.
وشدد أمين العاصمة المقدسة على حرصه على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، في ظل تميز استثمارات المنطقة وذلك من خلال طرح الفرص المتعددة والمتنوعة، مما يحفّز المستثمرين ويرفع جاذبية الاستثمارات بالعاصمة المقدسة، ويتيح المزيد من الفرص التي ستشكل نقلة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة.
فيما أطلقت أمانة العاصمة المقدسة حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة عبر بوابة "فرص"، شملت ستة مشروعات مختلفة، منها ثلاثة مشروعات لإنشاء وتشغيل وصيانة مراكز تجارية متعددة الاستخدامات، الأول منه في مخطط ولي العهد رقم (5) والثاني في مخطط العسيلة، والثالث في مخطط الإسكان العام، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مركز رياضي صحي للنساء والأطفال في مخطط ولي العهد رقم (6)، إضافة إلى مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مركز تجاري إداري في مخطط أم الكتاد بحي الملك فهد، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ومطبخ إعاشة في مخطط الراشدية (2).
وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أن الإقبال على الاستثمارات البلدية والنجاحات المتحققة تعكس أهمية دور هذا القطاع وقدرته على النهوض بالخدمات المقدمة للأهالي والزوار، وما وصلت إليه العاصمة المقدسة من تطور في مختلف المجالات.
يُشار إلى أن هذا اللقاء يأتى تعزيزًا لعناصر جودة الحياة، وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، وترجمة لأهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.