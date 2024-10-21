لتحسين تدفق التجارة العالمية.. اقتصاديون يؤكّدون أهمية جهود إعادة العولمة الاقتصادية وتذليل تحدياتها

وتابع "رضوان"؛ أن العولمة جعلت العالم أكثر ترابطاً، ووحدّت اهتماماته وتحدياته، وباتت الدول النامية تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، ويتوقف حجم التأثيرات السلبية على حسب قوة أو ضعف اقتصاد الدولة، وتظهر آثارها بوضوح في التحولات في أسواق الإنتاج والعمل، والتقدُّم السريع في التكنولوجيا، وتغيُّر المناخ، لافتاً إلى أن إعادة زخم العولمة، ستوفر فرصاً كبيرة أمام مختلف الدول، لكن ذلك يتطلب تذليل التحديات التي تجابه عملية إعادة العولمة.