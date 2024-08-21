"السلمان" يكرّم الفائزين بـ"جستن" للتميز ويدشن الدورة الرابعة للجائزة

واستعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربية النفسية الدكتور فايز الفايز، جهود جستن على مدى 40 عامًا، بعد ذلك شاهد الجميع فيلمًا تعريفيًّا عن الجائزة، وبعد ذلك أعلن أمين الجائزة الفائزين بالجوائز، وتكريمه من قبل راعي الحفل.