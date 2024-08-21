"السلمان" يكرّم الفائزين بـ"جستن" للتميز ويدشن الدورة الرابعة للجائزة

كرم رئيس جامعة الملك سعود المكلف الدكتور عبدالله السلمان، الفائزين والفائزات بجائزة جستن للتميز في دورتها الثالثة، كما دشن الدورة الرابعة للجائزة، وذلك تحت رعاية وزير التعليم يوسف البنيان رئيس مجلس إدارة جامعة الملك سعود.
وهنأ رئيس جامعة الملك سعود المكلف الدكتور عبدالله السلمان، الفائزين، وبارك لهم التميز بجائزة جستن، ومنوهًا إلى الجهود المتميزة التي تقوم بها الجمعية من خلال استثمارها لخبرتها التي تمتد لأكثر من 40 عامًا فيما يتوافق ويتواكب مع التوجيهات التعليمية الحديثة.
وفاز بالجائزة في فئة الرواد الدكتور عبدالرحمن العاصمي رئيس مكتب التربية العربي، ونائب وزير التعليم سابقًا، كما فاز في فئة رواد الجمعية الدكتور فهد الشايع، وفي فئة الكتاب فاز كتاب النظرية المعرفية من تأليف الدكتورة ريم الدايل، والدكتورة أفراح المطيري الدكتورة منيرة الثمالي.
وفي فئة الرسائل العلمية للدكتوراة فاز المركز الأول الدكتورة مشاعل بنت عبدالله الدوسري، وفاز بالمركز الثاني مناصفة الدكتورة زهرة بنت عبد الرب المصعبي، والدكتورة غلباء بنت فيصل العتيبي.
واستعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربية النفسية الدكتور فايز الفايز، جهود جستن على مدى 40 عامًا، بعد ذلك شاهد الجميع فيلمًا تعريفيًّا عن الجائزة، وبعد ذلك أعلن أمين الجائزة الفائزين بالجوائز، وتكريمه من قبل راعي الحفل.