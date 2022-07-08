برعاية "درهم وقاية".. 120 فرقة تطوعية تقدم الخدمات الصحية للحجاج بالمشاعر المقدسة

وبحسب خطة البرنامج الصحي التطوعي هذا العام فإن المشاعر المقدسة مغطاة بالكامل بنقاط المتطوعين الصحيين، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، وتفعيل الجانب الوقائي والتوعوي للحد من الإصابات قبل وقوعها، وغيرها من التسهيلات تفعيلاً للشراكة الإستراتيجية القائمة بين البرنامج وعددٍ من الجهات الحكومية كوزارة الصحة والتجمع الصحي في مكة ممثلاً في مدينة الملك عبدالله الطبية ووزارة التعليم وجامعة أم القرى وكذلك مركز د. خالد إدريس وبدعمٍ من جمعية هدية الحاج والمعتمر.