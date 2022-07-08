برعاية "درهم وقاية".. 120 فرقة تطوعية تقدم الخدمات الصحية للحجاج بالمشاعر المقدسة
تشارك 120 فرقة تطوعية في المشاعر المقدسة ضمن البرنامج الصحي التطوعي بالحج في موسمه الرابع عشر لهذا العام 1443 هـ الذي أطلقته الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية "درهم وقاية".
ويقدم الفريق في المشاعر بدءًا من يوم ثمانية مرورًا بيوم عرفة وانتهاءً بأيام منى عددًا من الخدمات الصحية الأساسية في الحج، مثل الإسعافات الأولية لضربات الشمس وحالات الإجهاد الحراري وإيقاف النزيف والإصابات.
ووفق رئيس مجلس إدارة جمعية "درهم وقاية " الدكتور جاسر الشهري فقد تم تقسيم الفرق التطوعية وفقًا لخطة دقيقة مبنية على طرق تفويج الحجاج، والمنافذ المعتمدة من الجهات المختصة للدخول والخروج للمشاعر، وأماكن المخيمات.
ومكنت الخدمات اللوجستية المقدمة من وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والمركز الوطني للقطاع غير الربحي، الفرق التطوعية من الوجود في عدد كبير من النقاط المهمة في المشاعر المقدسة، والتنسيق مع إدارة المراكز الصحية في جسر الجمرات لتسهيل آليات عمل المتطوعين.
وبحسب خطة البرنامج الصحي التطوعي هذا العام فإن المشاعر المقدسة مغطاة بالكامل بنقاط المتطوعين الصحيين، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، وتفعيل الجانب الوقائي والتوعوي للحد من الإصابات قبل وقوعها، وغيرها من التسهيلات تفعيلاً للشراكة الإستراتيجية القائمة بين البرنامج وعددٍ من الجهات الحكومية كوزارة الصحة والتجمع الصحي في مكة ممثلاً في مدينة الملك عبدالله الطبية ووزارة التعليم وجامعة أم القرى وكذلك مركز د. خالد إدريس وبدعمٍ من جمعية هدية الحاج والمعتمر.
وأخضع العاملون البالغ عددهم 450 متطوعًا من مختلف التخصصات الصحية يمثلون جميع مناطق المملكة للتدريب الصحي التأهيلي المكثف الذي خضع له المتطوعون في الأيام السابقة لانطلاق الحج، صقل من خبرات المتطوعين.
وأضاف لهم بعدًا جديدًا من الاحتراف الذي تتطلبه مهنة الممارس الصحي، حيث بلغت الساعات التدريبية 11250 ساعة تدريبية لـ450 متطوعًا بمعدل 25 ساعة تدريبية لكل متطوع ومتطوعة.
وركز البرنامج على تأهيل المتطوعين على الإسعافات الأولية وسرعة اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة المصاب، إما بتقديم الرعاية اللازمة وإما نقله لمستشفيات المشاعر. وامتاز البرنامج التأهيلي بجمعه للجانب المعلوماتي المكثف، إضافة إلى التدريبات الميدانية العملية للتأكد من استعداد الفرق نفسيًا ومهنيًا للمهمة النبيلة.
وأكد محمود سنكي رئيس مجلس إدارة جمعية هدية أن هذه الشراكة تتمثل في إقامة البرامج والحملات الصحية الوقائية والتوعوية والتثقيفية لخدمة المجتمع، وتقديم الاستشارات المتبادلة في مجالات خدمة المجتمع، والمشاركة الميدانية في التطوع الصحي في موسمي الحج والعمرة، وتقديم الخدمات التدريبية وتطوير الكوادر البشرية.