معاناة "أهالي أم الحمام" بحمدانية جدة.. عمالة سائبة تستوطن الحي وتُقلق السكان

وأوضح السكان أنهم تَقَدموا بشكوى لمحافظة جدة قبل عدة أشهر عن هذه العمالة، وما سَبّبته لهم من خوف وذعر وازدحام، وأحالتها المحافظة لأمانة جدة، ثم بلدية طيبة التي قامت بإزالة اللوحات فقط، وبعد عدة أيام عادت تلك العمالة لممارسة أعمالها المشبوهة دون خوف.