معاناة "أهالي أم الحمام" بحمدانية جدة.. عمالة سائبة تستوطن الحي وتُقلق السكان

شكا سكان حي أم الحمام بالحمدانية شمال شرق محافظة جدة، من عمالة سائبة استوطنت الحي وأثارت الرعب والخوف والذعر بين سكان الحي.
ويعاني الأهالي من تجمع العمالة في أحواش خلف المباني العمرانية في الليل في أوكار تثير الريبة والشكوك والمخاوف؛ بينما تعمل هذه العمالة في محلات بالشارع الرئيسي في وضح النهار؛ رغم مخالفتها، دون تحرك من الأجهزة المختصة.
وأوضح السكان أنهم تَقَدموا بشكوى لمحافظة جدة قبل عدة أشهر عن هذه العمالة، وما سَبّبته لهم من خوف وذعر وازدحام، وأحالتها المحافظة لأمانة جدة، ثم بلدية طيبة التي قامت بإزالة اللوحات فقط، وبعد عدة أيام عادت تلك العمالة لممارسة أعمالها المشبوهة دون خوف.
وطالَبَ السكان بالتدخل السريع من الجهات المعنية للحد من تفاقم مشاكل هذه العمالة التي باتت تهدد خروج أبنائهم وبناتهم، وخوفهم أيضًا من اقتحام منازلهم عند مغادرتهم لها.