نمو مضاعَف وتفوّق على أمريكا.. "سوق الألعاب الإلكترونية بالمملكة" بعيون بريطانية

وتشهد الألعاب والرياضات الإلكترونية نموًّا هائلًا في السعودية في السنوات الأخيرة، مدفوعة بتوسع قاعدة المعجبين بالسرعة والاستثمارات الكبيرة من قِبَل الحكومة لبناء وتطوير مرافق وبنية تحتية وفعاليات عالمية المستوى، حتى باتت صناعة الألعاب نشاطًا تجاريًّا ضخمًا في المملكة تواكب جميع أنحاء العالم.