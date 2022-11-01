نمو مضاعَف وتفوّق على أمريكا.. "سوق الألعاب الإلكترونية بالمملكة" بعيون بريطانية

قالت دراسة أجرتها شركة أبحاث بريطانية: إن صناعة الألعاب في المملكة العربية السعودية، تستعد للنمو بأكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام ٢٠٣٠؛ مشيرة إلى أن الرياضات الإلكترونية تقود ذلك النمو بشكل أكبر.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها شركة "YouGov" ومقرها لندن، أن نمو صناعة الألعاب في المملكة بنسبة ٢٥٠% على مدى السنوات الثماني المقبلة؛ يعني مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي.
وتشهد الألعاب والرياضات الإلكترونية نموًّا هائلًا في السعودية في السنوات الأخيرة، مدفوعة بتوسع قاعدة المعجبين بالسرعة والاستثمارات الكبيرة من قِبَل الحكومة لبناء وتطوير مرافق وبنية تحتية وفعاليات عالمية المستوى، حتى باتت صناعة الألعاب نشاطًا تجاريًّا ضخمًا في المملكة تواكب جميع أنحاء العالم.
وفقًا للدراسة؛ فإن حوالى 29% من سكان المملكة مهتمون بالرياضات الإلكترونية، ويتفوق هذا بشكل كبير على أسواق الألعاب الأخرى؛ بما في ذلك أمريكا وألمانيا واليابان وبريطانيا.