Clone of "الديار العربية" تُعلن عن أول مشاريعها في قطاع الضيافة ضمن وجهة "مسار" بمكة المكرمة

أعلنت شركة (الديار العربية) الرائدة في التطوير العقاري بالمملكة، اليوم، على هامش مشاركتها في النسخة الثانية من معرض سيتي سكيب العالمي 2024، عن إطلاق أول مشاريعها في قطاع الضيافة ضمن وجهة (مسار) بمكة المكرمة، من خلال تخصيص أحد أبراج (ديار الحرم) ليكون فندقا يضم غرفا واجنحة فندقية وسكنية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع وتنويع محفظتها الاستثمارية وتوجيه استثمارات تصل إلى حوالي 900 مليون ريال إلى باكورة مشاريعها في قطاع الضيافة.
وأكدت (الديار العربية) استكمال إجراءات التعاقد مع شركة JLL، كجهة استشارية؛ بهدف اختيار شريك عالمي متخصص في إدارة وتشغيل الفنادق؛ حيث ستوظف "جيه إل إل" خبرتها العميقة وسجلها الحافل في السوق السعودية لتضمن شروطاً تعاقدية تنافسية لصالح المشروع الفندقي، ويندرج هذا التعاون في إطار مذكرة تفاهم وقعتها الشركتان خلال معرض سيتي سكيب العالمي 2024 في الرياض.
وفي هذا السياق؛ قال الأستاذ نايف العطاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة (الديار العربية): "يُمثل هذا المشروع إضافة نوعية تعزِّز من حضورنا في وجهة (مسار)، عبر تقديم تجربة ضيافة متميزة للزوار إلى بيت الله الحرام". وأضاف: "إن التوجه الجديد للديار العربية باستهداف قطاع الضيافة يمثل خطوة استثمارية جديدة تستند إلى رؤية الشركة الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من قوة مشاريعها العقارية داخل الحرم المكي؛ حيث يعدُّ مشروع ديار الحرم؛ الذي يتألف من 12 برجًا سكنيًا وفندقيًا بإجمالي استثمارات تصل إلى ثماني مليارات ريال سعودي، جزءًا من التزامنا بتقديم حلول عقارية مبتكرة تلبي احتياجات الراغبين في التملك في مكة وكذلك زوار بيت الله الحرام.
وأشار العطاوي إلى أن دخول (الديار العربية) إلى قطاع الضيافة يعدُّ خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية السعودية 2030؛ التي تستهدف استقبال 30 مليون معتمر سنويًا بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% إلى 65%. كما تهدف المملكة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، حيث يُخطط لافتتاح 43,500 غرفة إضافية بحلول عام 2025.
تم تصميم الفندق الجديد، المؤلف من 35 طابقًا، ليجمع بين 336 غرفة فندقية و56 جناحا فندقيا 522 شقة سكنية تحمل العلامة التجارية للفندق التي جاري العمل على تحديدها، مما يتيح للمُلّاك فرصة الاستفادة من خدمات فندقية راقية، مع تميزه بموقع استراتيجي عند مدخل وجهة مسار.
ويُعد هذا المشروع أول مشروع فندقي لـ (الديار العربية) ضمن وجهة (مسار)، ويستفيد من موقعه الحيوي بالقرب من محطة قطار الحرمين و(مسار مول)، أكبر المراكز التجارية في مكة المكرمة، حيث يأتي مشروع الشركة استجابة للزيادة المتوقعة في الطلب على الوحدات الفندقية، بما يتماشى مع النمو المستدام؛ الذي يشهده قطاع الضيافة في المملكة، ووفقًا لتقارير وزارة السياحة، تهدف السعودية للوصول إلى 850 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، بزيادة كبيرة عن العدد الحالي البالغ نحو 400 ألف غرفة.
الجدير بالذكر، أن (الديار العربية) تُعدُّ من أبرز شركات التطوير العقاري في المملكة، وتتمتع بسجل حافل في تطوير وتسليم آلاف الوحدات؛ وفق أعلى المعايير الدولية، إلى جانب التزامها بتوسيع نطاق أعمالها بما يتماشى مع رؤيتها لتعزيز الابتكار والاستدامة، وتحقيق القيمة المضافة لعملائها والمجتمع.