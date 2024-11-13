Clone of "الديار العربية" تُعلن عن أول مشاريعها في قطاع الضيافة ضمن وجهة "مسار" بمكة المكرمة

ويُعد هذا المشروع أول مشروع فندقي لـ (الديار العربية) ضمن وجهة (مسار)، ويستفيد من موقعه الحيوي بالقرب من محطة قطار الحرمين و(مسار مول)، أكبر المراكز التجارية في مكة المكرمة، حيث يأتي مشروع الشركة استجابة للزيادة المتوقعة في الطلب على الوحدات الفندقية، بما يتماشى مع النمو المستدام؛ الذي يشهده قطاع الضيافة في المملكة، ووفقًا لتقارير وزارة السياحة، تهدف السعودية للوصول إلى 850 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، بزيادة كبيرة عن العدد الحالي البالغ نحو 400 ألف غرفة.