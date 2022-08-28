رحلة "المليون شجرة".. بدء المرحلة الأولى لزراعتها بمحمية الملك عبد العزيز الملكية

وبدأت أعمال المرحلة الأولى بزراعة 500 ألف شجرة في روضتي الخفس الشمالية والجنوبية، على أن تكتمل قبل نهاية العام الميلادي الحالي، ثم البدء بالمرحلة الثانية لزراعة الـ500 ألف شجرة الأخرى بداية العام القادم؛ حيث اشتملت على زراعة عدد من الأنواع النباتية المحلية من بينها الطلح والغضا والأرطى والسدر البري والرمث والأثل.