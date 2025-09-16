مرايا غامضة تظهر في مختلف المدن السعودية... ما الذي تعكسه؟

لُوحِظ في الأيام الماضية، انتشار لمرايا كبيرة عليها أقواس زرقاء في أماكن عامة في مختلف مدن المملكة؛ من شوارع حيوية، ومواقف المراكز التجارية، إلى زوايا هادئة في «القرية التراثية» في الشرقية وكورنيش جدة وغيرها من المناطق السياحية والعامة في الرياض وأبها. هذه التركيبات غير المألوفة أثارت فضول المارة، وأشعلت موجة من التساؤلات والتكهنات عبر منصات التواصل الاجتماعي.