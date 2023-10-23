حفر الباطن.. 1431 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية خلال أسبوع

وأوضحت الأمانة، أن عدد الجولات الصحية بلغ 1201 جولة، أتلفت وصادرت من خلالها 82 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى 24 لترًا من السوائل؛ فيما بلغ عدد الجولات الفنية 230 جولة.