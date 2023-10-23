حفر الباطن.. 1431 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية خلال أسبوع

نفّذت أمانة حفر الباطن خلال الأسبوع الماضي، 1431 جولة رقابية، تتعلق بالأعمال الصحية والفنية؛ وذلك على الأسواق والمراكز التجارية بالمحافظة.
وأوضحت الأمانة، أن عدد الجولات الصحية بلغ 1201 جولة، أتلفت وصادرت من خلالها 82 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى 24 لترًا من السوائل؛ فيما بلغ عدد الجولات الفنية 230 جولة.
وأضافت أنه تم تنفيذ أعمال رصف لـ957 مترًا مربعًا، ورفع 5973 مترًا مكعبًا من الأنقاض؛ في حين تم إصدار 36 ترخيصًا وشهادة صحية.
وتأتي هذه الأعمال في إطار حرص واهتمام الأمانة والبلديات التابعة لها على الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين المشهد الحضري، ومعالجة عناصر التشوه البصري، إلى جانب تعزيز التواجد الميداني وتكثيف العمل الرقابي ورصد الملاحظات وتصحيحها.