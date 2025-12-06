"البيئة": الرعي الجائر يهدد الغطاء النباتي ومكافحته أولوية وطنية لحماية الموارد

وأوضحت الوزارة أن الرعي الجائر خلال فصل الشتاء يُعد من أبرز التحديات التي تهدد الغطاء النباتي، حيث يؤدي إلى تدهور المراعي الطبيعية، ويُضعف قدرة النباتات على التجدد، ما يسهم في تفاقم التصحر في بعض المناطق.