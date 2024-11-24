شاهد روحانية المكان وجمال اللحظة.. صلاة العصر تحت زخات المطر في المسجد الحرام

رصدت عدةُ صور قبل قليل المعتمرين والقاصدين وهم يؤدُّون صلاة العصر تحت زخات المطر في المسجد الحرام، في مشهد يزيد من روحانية المكان وجمال اللحظة.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبّه في وقت سابق اليوم إلى تعرُّض العاصمة المقدسة لأمطار متفرقة في حالة تمتدُّ لمساء اليوم.
وكشفت صورُ الأقمار الاصطناعية عن تطوّر تمركز كميات كبيرة من السحب الركامية الرعدية في سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بما فيها الحرم المكي الشريف، وتترافق بهطول زخات من الأمطار بغزارة متفاوتة، ونشاط للرياح السطحية.
وهطلت اليوم أمطارٌ متوسّطة على أنحاء متفرِّقة من مكة المكرمة، مصحوبة بالرياح السطحية.