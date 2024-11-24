شاهد روحانية المكان وجمال اللحظة.. صلاة العصر تحت زخات المطر في المسجد الحرام

وكشفت صورُ الأقمار الاصطناعية عن تطوّر تمركز كميات كبيرة من السحب الركامية الرعدية في سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بما فيها الحرم المكي الشريف، وتترافق بهطول زخات من الأمطار بغزارة متفاوتة، ونشاط للرياح السطحية.