مطوفو دول جنوب شرق آسيا يحتفلون بنجاح موسم حج 1443هـ

وقال "مندورة": من أهم مقومات النجاح ما تتميز به شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا المورد البشري الخبير الذي بنى هذه الخبرات على مر السنين وتناقلها عبر الأجيال؛ حيث استطاعت الشركة أن تتبنى هذه الخبرات، وقد كانت النتيجة عملًا موسميًا احترافيًا بسواعد الجميع سواء الفريق التنفيذي لأعمال الحج أو رؤساء مراكز الخدمة أو الموظفون أو الفرق المساندة دون استثناء لأي أحد من الرجال والنساء، وقد أثمر اجتماع مجلس الإدارة عن الاتفاق على وحدة الصف والعمل على إنجاح الموسم، وتوفير كافة مقومات النجاح، واختيار فريق تنفيذي لموسم الحج مكون من كافة أعضاء المجلس برئاسة وليد رشيدي، والذي كان له دور كبير وبصمة واضحة مع زملائه في مجلس الإدارة؛ حيث كان لخبراتهم العالية الأثر الكبير في حصاد نجاح هذا الموسم على الرغم من تحديات جائحة كورونا التي أثرت على موسمي حج العامين الماضيين.