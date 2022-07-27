مطوفو دول جنوب شرق آسيا يحتفلون بنجاح موسم حج 1443هـ

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا عدنان مندورة أن تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة يقود إلى ترقية العمل بفكر مؤسسي مستدام، من خلال منظومة عمل متكاملة لخدمة المستفيدين بأعلى المستويات بكفاءة وفعالية.
جاء ذلك خلال حفل الشركة بنجاح موسم حج 1443هـ، وتكريم مكاتب شؤون الحج لدول جنوب شرق آسيا ممثلة في إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، تايلند، سنغافورة، وبروناي دار السلام.
واستهل الحفل بعرض مرئي لرحلة الحج إلى بيت الله الحرام بعنوان "قصة اشتياق".
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عدنان مندورة في كلمة بهذه المناسبة: الفضل لله أولًا في نجاح موسم حج 1443هـ، ثم لقيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، عراب الرؤية المباركة 2030، وقد أوليا برنامج خدمة ضيوف الرحمن العناية التي تستحقها ورسما لها مستقبلا مشرقا مبني على خطط طموحة لتصل عنان السماء لتمكين المسلمين من أداء مناسك الحج والعمرة وزيادة الطاقة الاستيعابية وإعادة بناء البنية التحتية للمشاعر المقدسة وتجهيزها على أعلى وأفضل المستويات من الممكنات الإنشائية، وتوفير كل الخدمات والتسهيلات التي تجعل أداء النسك في جو من الطمأنينة والسكينة.
وأضاف: تخصيص هيئة ملكية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتعيين معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة رئيسًا تنفيذيًا للهيئة يدل على أن تتماشى الخطط المرسومة مع برامج عمل تنفيذية واعدة، حيث أسست الهيئة شركة كدانة كذراع تنفيذي لها لضمان الارتقاء بجودة المرافق والخدمات وتحسين تجربة ضيوف الرحمن والسعي لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء مناسك الحج.
وأردف "مندورة": تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة يهدف إلى ترقية العمل بفكر مؤسسي مستدام من خلال منظومة عمل متكاملة لخدمة العميل بأعلى المستويات بكفاءة وفعالية حيث عملت وزارة الحج والعمرة بكافة أجهزتها بجانب شركات أرباب الطوائف للتأكد من جاهزيتها واستعدادها الكامل.
وتابع: خدمة ضيوف الرحمن من أسمى وأرقى الخدمات، وهي تعتمد قبل كل شيء على الإنسان وما يتوفر لديه من الرغبة في العطاء بلا حدود، مستعينًا بالله ثم بالمعرفة والمهارة والخبرات وتوظيفها بالشكل والأسلوب اللائق بالمواطن السعودي الذي يفتخر بهذا العمل باعتباره أحد مقومات النجاح.
وأشار إلى أن دور مكاتب شؤون الحجاج ورؤساء البعثات والقنصليات لدول: إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، تايلند، سنغافورة، وبروناي دار السلام دور مهم ومميز كأحد عناصر نجاح الموسم؛ حيث عملوا معنا بروح الفريق والأسرة الواحدة، حيث كان هدفنا جميعًا العمل معًا لخدمة ضيوف الرحمن والانطلاق من التحديات السابقة والرغبات والطموحات.
وقال "مندورة": من أهم مقومات النجاح ما تتميز به شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا المورد البشري الخبير الذي بنى هذه الخبرات على مر السنين وتناقلها عبر الأجيال؛ حيث استطاعت الشركة أن تتبنى هذه الخبرات، وقد كانت النتيجة عملًا موسميًا احترافيًا بسواعد الجميع سواء الفريق التنفيذي لأعمال الحج أو رؤساء مراكز الخدمة أو الموظفون أو الفرق المساندة دون استثناء لأي أحد من الرجال والنساء، وقد أثمر اجتماع مجلس الإدارة عن الاتفاق على وحدة الصف والعمل على إنجاح الموسم، وتوفير كافة مقومات النجاح، واختيار فريق تنفيذي لموسم الحج مكون من كافة أعضاء المجلس برئاسة وليد رشيدي، والذي كان له دور كبير وبصمة واضحة مع زملائه في مجلس الإدارة؛ حيث كان لخبراتهم العالية الأثر الكبير في حصاد نجاح هذا الموسم على الرغم من تحديات جائحة كورونا التي أثرت على موسمي حج العامين الماضيين.
ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن التحدي الكبير ما زال مستمرًا فقد ألقت الجائحة بظلالها النواحي الاقتصادية والتشغيلية، مما تسبب في ركود الأسواق العالمية، إن توقعات حجاج بيت الله الحرام والمسلمين في مختلف أرجاء العالم كبيرة وآمالهم عالية للفوز بفرص أداء مناسك الحج.
وأضاف: اليوم وبعد انتهاء موسم حج 1443هـ وعلى الرغم من النجاح المتحقق على الأرض؛ إلا أن هناك كثيرًا من المجالات التي سنعمل على تحسينها، حيث إن هدف وزارة الحج والعمرة أن يبدأ الإعداد لموسم حج 1444هـ من الآن، وهذا الفكر الخلاق العملي يدل على الرغبة الصادقة لدى قيادة هذه البلاد للاستعداد المبكر في مختلف القطاعات الحكومية، ونحن عاقدون العزم على الاستمرار.
ورفع باسم مجلس إدارة الشركة وكل العاملين فيها الشكر والتقدير مقرونًا بالدعاء لله العلي القدير أن يبارك في صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وإلى كل العاملين بمختلف القطاعات ودوام الصحة للقوى العاملة، وشكر كافة ممثلي شؤون الحجاج على اتاحة الفرصة لنا بخدمة حجاج بيت الله الحرام.
من جهته، القى رئيس فريق الحج التنفيذي وليد رشيدي كلمة استعرض خلالها خطوات ومراحل العمل التنفيذي لموسم الحج.
بدوره، أعلن الدكتور وليد مختار عن استحداث أساليب عمل جديدة في مشاريع الإسناد خلال حج العام المقبل.
وشهد الحفل عرضًا للفوكلور بعدها ألقى المشرف على شؤون الحج مسؤول وحدة العلاقات العامة والإعلام محمود دمنهوري كلمة أكد خلالها أهمية الإعلام في نقل الثقافات والتقارب بين الشعوب، تلاه عرض فلكلوري.
واختتم الحفل بتكريم الجهات المشاركة وفي مقدمتهم مدير عام فرع وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة المشرف العام على مركز اشراف المهندس ممدوح عراقي وممثلي مكاتب شؤون الحجاج.
وقد بيّنت إحصاءات الشركة أنها خدمت هذا العام ١٣١٢٣٨ حاجًّا، غادر منهم مكة المكرمة حتى مساء أمس الثلاثاء ٨١٥٤٠ حاجًا، وعدد المتبقين في مكة المكرمة ٤٩٦٣٤ حاجًا.