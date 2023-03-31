هل تأكلين من عينك؟ وزواج رمضان وعجوز.. أغرب ما مرّ على "المطلق" من فتاوى

وقال "المطلق"، في برنامج "القصة باختصار" على القناة السعودية: "من الفتاوى: امرأة ترى أن القطرة في العين تُفطّر، وأنا أفتي لها بأنها لا تُفطّر، فردت بأنها تشعر بطعم القطرة في فمها، فسألتها: هل أنتِ تأكلين وتشربين من عينك؟!".