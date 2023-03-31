هل تأكلين من عينك؟ وزواج رمضان وعجوز.. أغرب ما مرّ على "المطلق" من فتاوى

كشف المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عن أغرب الفتاوى التي مرت عليه.
وقال "المطلق"، في برنامج "القصة باختصار" على القناة السعودية: "من الفتاوى: امرأة ترى أن القطرة في العين تُفطّر، وأنا أفتي لها بأنها لا تُفطّر، فردت بأنها تشعر بطعم القطرة في فمها، فسألتها: هل أنتِ تأكلين وتشربين من عينك؟!".
وأضاف: "من الفتاوى الغريبة مجادلة فتاة لي على أن ريق الإنسان الذي بداخل فمه يّفطّر لأنه ماء، فضربت لها مثلاً باجترار العنز وإعادتها مضغ الأكل الموجود بمعدتها فهل نقول إنها تعشّت؟".
وتابع: "من القضايا الطريفة إصرار رجل على أن عقد الزواج محرم في نهار رمضان وأنه يُفسد الصوم، فأخبرته بأن المحرم هو جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان.
كما روى المطلق قصة المرأة العجوز التي كانت تُهدّده بأنها في ذمته يوم القيامة عندما أفتى لها بجواز فطرها في رمضان بناءً على نصيحة ووصية الطبيب لها.