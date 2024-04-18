"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية مع برنامج الغذاء لدعم علاج سوء التغذية في اليمن

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي؛ لدعم برنامج علاج سوء التغذية الحاد المعتدل للأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات في اليمن، بقيمة 4 ملايين و85 ألف دولار أمريكي، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للسودان ودول الجوار الذي نظمته فرنسا والاتحاد الأوروبي في العاصمة باريس.