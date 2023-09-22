"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة مع شبه انعدام في الرؤية

كما تشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة وسيولاً مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وظهران الجنوب وخميس مشيط وسراة عبيدة والبرك والقحمة، وأمطارًا خفيفة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء السبت.