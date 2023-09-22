"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والرياض وحائل ونجران وجازان والباحة وعسير).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة خليص والقنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية والكامل ورهاط ومدركة وهدى الشام والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة على أضم وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العيص والمهد ووادي الفرع والحناكية والمدينة المنورة وخيبر. وتشهد رياحًا شديدة على الرايس وينبع والشعيبة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء السبت.
كما تشهد نجران أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة فرسان وجازان والدرب وبيش. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ22.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.
كما تشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة وسيولاً مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وظهران الجنوب وخميس مشيط وسراة عبيدة والبرك والقحمة، وأمطارًا خفيفة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء السبت.