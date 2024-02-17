شموخ يمتزج بالبنفسج الأخاذ.. لوحات طبيعية ساحرة تضع "الإبل على بساط الخزامى"

مع اقتراب فصل الربيع، تحوّلت براري بمنطقة الحدود الشمالية إلى لوحة زاهية الألوان من النباتات الموسمية، التي تثمر وتزهر في الربيع، ومنها نباتات الخزامى العطرية، لتصبح البراري بساطاً فخماً في قلب الطبيعة.