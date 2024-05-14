"الإفتاء" تُطلق مبادرة "دور الفتوى في حفظ الضرورات الخمس"

وأكد أنه تتويجاً لذلك فقد وجّه سماحة مفتى عام المملكة بمواصلة أعمال الرئاسة بحكم تخصصها الشرعي وإطلاق مبادرة جديدة لا تقل أهمية عن المبادرة السابقة وقد تكون أشمل منها بحكم أنها تأتي إلى أخص الأمور في حياة الناس وهي الضرورات الخمس التي حفظها الإسلام وحرص على العناية بها وتوجيه المسلم إلى كل ما يحفظ عليه هذه الضرورات الخمس وهي الدين والعقل والنفس والعرض والمال وأن الشريعة جاءت بتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد وجلب المصالح ودرء المفاسد وأن الشريعة كما يقول العلماء مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها".